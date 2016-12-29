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صحيفة المثقف

صحيفة المثقف

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نصوص أدبية

2016-12-31-12-59-59

سيروان ياملكي: همسة عطر

2016-12-31-12-58-49

حسن رحيم الخرساني: على أصابعِ ضوءٍ

2016-12-31-12-56-38

رفيف الفارس: دوّارة الرياحْ

2016-12-31-12-54-38

عبد الجبار الجبوري: وجع الكمنجات يا وجع...

2016-12-31-12-53-07

زكية خيرهم: جواز سفر

2016-12-31-12-50-01

جودت العاني: عطر الخزامى

2016-12-31-12-48-34

عبد الجبار الحمدي: على الرصيف المقابل..

2016-12-31-12-47-00

كريمة نور عيساوي: حمل السجادة ورحل

2016-12-31-12-45-29

فاطمة الزهراء بولعراس: مناجاة لليلة فقدتُك فيها

2016-12-29-12-52-01

جوزيه حلو: من يُوقف تحليق اليمامات؟

2016-12-29-12-50-09

محمد حسين الداغستاني: ومضتان

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نزار سرطاوي: My Jungles Are Crowded with...

2016-12-29-12-46-39

لحسن الكيري: زَهْرَةٌ

2016-12-29-12-44-27

حسين علي خضير: الطير لديه عش

2016-12-29-12-40-14

ساري الحسنات: كأني غيري حين أهجرني

2016-12-29-12-24-17

هيثم نافل والي: الصعود إلى الهاوية

2016-12-29-12-18-27

سعيد لعريفي: وخز النعال

2016-12-29-12-07-11

بن يونس ماجن: شذرات ثلاثية الابعاد

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ميّادة أبو شنب: الكافُ.. ابنتي بالتّبنّي

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كريم مرزة الأسدي: العراق: جذوره اللغوية، شهرته، أمجاده، ودعاوى تقسيمه

عبير خالد يحيى: سحر البيان وأدب الحوار والإمتاع السردي في سورة (طه)

د. صادق السامرائي: قراءة سلوكية لعام جديد!!

جمعة عبد الله: رواية حجر الصبر للروائي الافغاني عتيقي رحيمي

صالح الطائي: انتصار الخير واندحار الدعشنة في شارع دجلة الثقافي

جاسم العزاوي: دم الشهيد فم.. عام آت ومشاعر تتداعى

حسن حاتم المذكور: لا لن يمروا...

احمد الهدهد: حدث في البصرة

عبد القادر كعبان: أفول الأصنام إشارة أم بشارة؟!

عمار طلال: أعيادنا دم.. أرض لنا فيها ما يدعون

اسعد عبد الله: ثمرة وحيدة وألف نكبة في عام 2016

عماد علي: من تفوز في النهاية روسيا ام تركيا

عبد الكاظم الجابري: التعليم العالي تخمة شهادات وشحة بحوث

احمد العباسي: مع علي عجام ضد افراح شوقي - فيديو

إبراهيم أبراش: حركة فتح بين استحقاقات التحرر الوطني والرهان على خيار حل الدولتين

عقيل العبود: الطبيعة التكوينية للنفس الانسانية: الخصائص والسلوك والأبعاد بحسب سورة لقمان

فاروق مواسي: هل الحب للحبيب الأول أم الأخير؟

رائد الهاشمي: الحاجة الى الإسراع في تطبيق منظومة النقود الألكترونية

ياس الشمخاوي: أنتِ مولاتي.. رحلة في ذاكرة مغترب شيوعي

عبد الرحمن الاي بكي: قراءة في التسوية المسمات بالتأريخة...

أياد حلمي الجصاني عتاب اخوي الى صديق هاجم ايران وأهان حكام العراق ووصفهم "بانجس من الخنازير"!

جوتيار تمر: كيف تكون الهاوية؟

راغب الركابي: لسنة 2017

جمال الخرسان يحاور: الاديبة الفنلندية كاتري تابولا التي لها اعمال مترجمة للعربية

عبد الحسين شعبان: الإرهاب.. التفكير والتكفير!!

عزالدين عناية: ملكات بمحض الصدفة.. حين تتربّع المرأة على عرش السلطة

مجاهد منعثر منشد: سيرة الشاعر عبدالمحسن داود القصاب

الحسن اعبا حفاضا على الموروث الثقافي الامازيغي.. ظاهرة الرما نمودجا

محمد الدعمي: مزارع الريح

جاسم العزاوي: خطاب قانوني للأطباء

حميد طولست: التنابز الإلكتروني

علي علي: متى تودعين أعوامك العجاف يابغداد؟

مهدي المولى: اختطاف الصحفية افراح شوقي من ورائها

غفار عفراوي: أسوأ أفعال المالكي إعدام صدام !!

محمد الحسن: الهروب من التسوية..!

سامي جواد كاظم: الى القيادة الكردية مع التحية

زهير الخويلدي: النظر الداخلي إلى الذات بين جون لوك وبول ريكور

خضيردرويش: الرمز وتمظهرات الإبدال اللفظي في: الأشجار لاتغادرُ أعشاشها للشاعر د. سعد ياسين يوسف

حمّودان عبد الواحد: المواطن العربي البائس يسأل المثقفين

صالح الطائي: العراق بين أعلاه وأدناه

أوركسترا: من قمرة بن الهيثم الى تلسكوب ناسا

ابراهيم أوحسين: نجيب محفوظ والعودة إلى صناديق قديمة !!

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