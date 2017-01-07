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صحيفة المثقف

صحيفة المثقف

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وداعا لكاتبنا زهدي الداوودي

نصوص أدبية

2017-01-09-13-10-51

جميل حسين الساعدي: الوثنيون المتوحشون

2017-01-09-13-08-57

بلقيس الملحم: نصوص كئيبة!

2017-01-09-13-04-02

أبو يوسف المنشد: أطلّي

2017-01-09-12-53-50

لحسن الكيري: اَلْمَلِكَةُ الْعَذْرَاءُ

2017-01-09-12-49-48

رند الربيعي: هايكو: حروف بلا فهرست

2017-01-09-12-47-52

كريبم عبد الله: أيّتها الاعوام العجاف مشّطي...

2017-01-09-12-44-11

حيدر الحدراوي: سياسة

2017-01-09-12-42-57

راضي المترفي: بدون راتب

2017-01-08-12-16-01

جمال مصطفى: الف هايكو وهايكو (14)

2017-01-08-12-09-38

كريم الاسدي: جنَّةُ المغني ..

2017-01-08-12-08-13

رحيم الشاهر: جيش الفتوح

2017-01-08-12-06-15

احمد ختاوي: دفءُ الميمنة

2017-01-08-12-03-50

محمد الزهراوي: صاحِبي ..

2017-01-08-12-01-07

فاطمة الزهراء بولعراس: غيرت مساري

2017-01-07-10-58-16

عادل صالح الزبيدي: الأسلوب

2017-01-07-10-56-45

زكية خيرهم: لاجئون بلا عنوان

2017-01-07-10-55-21

عبد اللطيف رعري: الشَّهقةُ الأخِيرةُ خِتامٌ

2017-01-07-10-54-06

عبد الجبار الحمدي: أنا وظلي ومصباحي الأعمش

7

عبد الستار نور علي: فيسبوكيات (7): أمينة...

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كاظم الموسوي: حصيلة عام من شهداء البحث عن الحقيقة

زيد الحلي: تبادل ادوار الهجرة !

احمد الشيخاوي: الشاعرة السورية ريم الخش في دوامة أسئلة الانتماء

علي عبد داود الزكي: التعليم العالي.. دور المناهج التعليمية في النهوض التكنلوجي

كريم مرزة الأسدي: مساجلات شعرية، ومعركة الخميس الأدبية (4): عصر بحر العلوم وكاشف الغطاء

نبيل عودة: رؤية فلسفية: الثقافة لا تنشأ بقرارات فوقية

احمد عواد الخزاعي: المملكة السوداء.. عوالم محمد خضير المتوارية

مصطفى محمد غريب: القمع وإرهاب المواطنين أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان

داود سلمان الكعبي: يا للهول.. مليوناً و938 الف مطلقة وأرملة

علجية عيش: الإنسان كائن ضعيف

احمد الحاج: اغتيال "حلم" شنقا حتى الموت!!

مهدي المولى: أردوغان ليس ثقة على العراقيين الحذر واليقظة

كمال العرداوي: أوردكان وهوس الهيمنة

جمال الخرسان: "القاعدة" او"داعش" في العراق وعلاقتها الجدلية بالتنظيم الام

ياسين الرزوق: خارطة الأسد ما بين النظام الشيوعيّ ونظام ولاية الفقيه

صادق السامرائي: أنتمْ مُخطئون فلا ترموا بعضكم بحجر!!

عدوية الهلالي: طوق نجاة

منير حداد: رحيل غير قابل للتعويض.. رفسنجاني جوهر التواضع الاسلامي العظيم

حسن حاتم المذكور: غداً سيُحرق القمل والأسمال...

علي علي: ما أتت به صناديق "الافتراء"

ملهم الملائكة: صناعة الرأي العام التي لم يرها الصحاف!

عبد الصاحب الناصر: العودة الى المستقبل (2)

سامان داؤد: مهزلة العقل الايزيدي (1)

أكرم السياب: مانشيتات رفسنجانية!

باقر العراقي: ماذا تريد تركيا من بغداد؟؟

عبد الكريم قاسم: ومضات قصيرة

اسعد عبد الله: الفقراء والنازحين وتطلعاتهم لعام جديد

مجاهد منعثر منشد: ضرب الامة بطعنة نجلاء

وداعا زهدي مع ألف دمعة.. وهكذا يودع مبدع آخر محبيه ومتابعي أدبه

عبد الحسين شعبان: في نستولوجيا المثقف اليساري

جمال الخرسان: مقترح مبادرة بمناسبة مرور 40 عاما على رحلة قارب دجلة

جمعة عبد الله: رواية اقتفي أثري مشكلة البحث عن الوطن المفقود

فاروق مواسي: فوائد في شكل الحروف

كفاح محمود كريم: كوميديا الديمقراطية الشرقية

طارق المالكي: الاحزاب الاسلاموية في العراق بين الفساد والتآمر

حميد طولست: الـ"بلوكاج " والأسباب المحيطة به

عقيل العبود: في ضوء أغنية في ناس بتحب تاخد كل حاجة

صادق السامرائي: الإدراك الأرضي!!

ضياء نافع: أمثال جورجية مترجمة عن الروسية (2)

محمد شوارب: ثقافتنا إلى أين تتجه؟

هادي جلو مرعي: إنحناءة تركية

منير حداد: أنساب مزورة وأحساب مطعونة

واثق الجابري: الجيش العراقي يدٌ للسلاح ويدٌ للإنسانية

محمود كعوش: نجدد العهد لشهداء فلسطين الأبرار في يومهم السنوي

باقر العراقي: التسوية الوطنية شعار انتخابي..!

محمد حسن الساعدي: المرجعية الدينية تقف مع من؟!

بسّام فاضل: تركيا الاسترخاء الذي تحوم حوله الشكوك

علي رضا الياسري: اردوغان وغدر داعش له!

طارق الكناني يحاور: الشاعر علي الامارة

جواد غلوم: هل تكفي امرأةٌ واحدة ليكون الرجلُ سعيدا؟

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