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صحيفة المثقف

صحيفة المثقف

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نصوص أدبية

2017-01-11-06-38-48

مَقامات الأربعاء (2)

2017-01-10-11-51-21

نزار حاتم: رائحةُ القهوة المُشتهاة ْ

2017-01-10-11-50-03

حسن رحيم الخرساني: أنا وأصدقائي البعوض

2017-01-10-11-48-03

محمد حسين الداغستاني: ذروة الوجع

2017-01-09-13-10-51

جميل حسين الساعدي: الوثنيون المتوحشون

2017-01-09-13-08-57

بلقيس الملحم: نصوص كئيبة!

2017-01-09-13-04-02

أبو يوسف المنشد: أطلّي

2017-01-09-12-53-50

لحسن الكيري: اَلْمَلِكَةُ الْعَذْرَاءُ

2017-01-09-12-49-48

رند الربيعي: هايكو: حروف بلا فهرست

2017-01-09-12-47-52

كريبم عبد الله: أيّتها الاعوام العجاف مشّطي...

2017-01-09-12-44-11

حيدر الحدراوي: سياسة

2017-01-09-12-42-57

راضي المترفي: بدون راتب

2017-01-08-12-16-01

جمال مصطفى: الف هايكو وهايكو (14)

2017-01-08-12-09-38

كريم الاسدي: جنَّةُ المغني ..

2017-01-08-12-08-13

رحيم الشاهر: جيش الفتوح

2017-01-08-12-06-15

احمد ختاوي: دفءُ الميمنة

2017-01-08-12-03-50

محمد الزهراوي: صاحِبي ..

2017-01-08-12-01-07

فاطمة الزهراء بولعراس: غيرت مساري

2017-01-07-10-58-16

عادل صالح الزبيدي: الأسلوب

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حاتم حميد محسن: لماذا هاجم نيتشة نظام التعليم؟

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ميمون حرش يحاور: القاصة المصرية فاطمة وهيدي في عرينه

خالد جواد شبيل: أمم فقيرة تنهض ونحن نتقهقر! (2-2)

عبد الجبار نوري: دوستوفيسكي في: الأخوة كارامازوف.. رؤى في مفهوم الخير والشر

محمد غاني: الركوب على الحواس

جعفر عبد المهدي صاحب: عرض كتاب: المسرح البيئي العسكري- البداية الجيوبوليتيكية والنهاية الجيوسترايجية

عامر صالح: بين مفهوم الحرم الجامعي والحرية الأكاديمية يعيث الإسلامويين الخراب !!!

نبيل عودة: شذرات فلسفية (3)

حيدر عبد الرضا: قراءة في الكتاب النقدي: سرد ما بعد الحداثة لعباس عبد جاسم.. القراءة النقدية بين صنعة الروائي ومشخصات الناقد

جمعة عبد الله: رواية (مدينة من الرماد) العلاقة بين الجلاد والضحية

الصديق الصادقي العماري: فنون الفرجة الشعبية بتافيلالت.. مقاربة أنثروبولوجية

لحسن الكيري: اَلسَّيِّدَةُ الْحُرَّةُ: مَلِكَةُ الْمَغْرِبِ الَّتِي كَانَتْ تُرَوِّعُ الْبِحَارَ

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